Kutsal topraklardan dönerken rahatsızlandı! Acı haber geldi
20.01.2026 17:37
Ali Işık, umre dönüşü rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti.

Denizli'den umre ibadeti için kutsal topraklara giden Ali Işık, 20 günlük manevi yolculuğun ardından yurda dönüş sırasında rahatsızlanarak kaldırıldığı Çardak Devlet Hastanesi'nde vefat etti.

Denizli'den umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden Ali Işık'tan acı haber geldi. Yaklaşık 20 gün süren umre ziyaretinin ardından Medine'den Türkiye'ye dönen Işık, uçağın Denizli Çardak Havalimanı'na inişinin ardından rahatsızlandı.

UMRE DÖNÜŞÜ HAYATINI KAYBETTİ

Durumunun ağırlaşması üzerine sağlık ekipleri tarafından Çardak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Işık, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kutsal topraklarda ibadetlerini tamamlayan ve dönüş yolculuğunda rahatsızlanan Ali Işık'ın vefatı, hem umre kafilesinde hem de yakınları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Umre arkadaşları, Ali Işık'ın ibadet süresi boyunca son derece huzurlu ve manevi yönü güçlü bir süreç geçirdiğini ifade ederek, bu mübarek yolculuğun ardından gelen vefatın kendilerini derinden sarstığını dile getirdi.

UMRE GRUBUNDAN AÇIKLAMA

Umre grubundan yapılan açıklamada, "Tüm grubumuz adına Ali'mize Yüce Rabbimizden rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil, ecr-i celil ihsan eylemesini niyaz ediyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerine yer verildi. Denizli'de umre camiası ve sevenleri tarafından merhum için dualar edildi.

Kaynak: İHA

Ali Işık

