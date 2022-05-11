UNICEF: Nijerya'da 10 milyondan fazla kız çocuğu eğitimden mahrum - Son Dakika
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UNICEF: Nijerya'da 10 milyondan fazla kız çocuğu eğitimden mahrum

11.05.2022 18:44
UNICEF: Nijerya'da 10 milyondan fazla kız çocuğu eğitimden mahrum

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da 10 milyondan fazla kız çocuğunun eğitimden mahrum olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da 10 milyondan fazla kız çocuğunun eğitimden mahrum olduğunu bildirdi.

UNICEF Kano Eyaleti Saha Görevlisi Rahamah Muhammed Farah, "Kız Çocuklarının Eğitimi" başlıklı programda yaptığı konuşmada, kızların eğitim alanında karşı karşıya olduğu zorlukların endişe verici bir sorun olduğunu belirtti.

Ülke genelinde okula gidemeyen yaklaşık 18,5 milyon çocuk bulunduğunu kaydeden Farah, "Bunlardan yüzde 60'ı kız çocuklarından oluşuyor, yani 10 milyondan fazla kız okula gidemiyor. Ne yazık ki okula gidemeyen çocukların çoğunluğu da kuzey bölgelerden geliyor." dedi.

Farah, ülkedeki eğitim krizinden en çok kız çocuklarının etkilendiğinin altını çizdi.

UNICEF görevlisi, ayrıca kırsal kesimdeki yoksul ailelerden gelen 4 kız çocuğundan yalnızca birinin ortaokul eğitimini tamamlamasının toplumsal cinsiyet eşitsizliğini artırdığına dikkati çekti.

Nijerya'da okula gidemeyen çocuklara yönelik yapılan çeşitli kampanyalara rağmen eğitim hakkından mahrum çocukların sayısı halen yüksek bulunuyor.

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Çocuklara Yardım Fonu, Birleşmiş Milletler, Togo Cumhuriyeti, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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