Üniversite öğrencileri çiftçinin arazisine sebze fidelerini dikmesine yardım etti

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu öğrencileri, bir çiftçinin arazisine sebze fidesi dikmesine yardımcı oldu.

Ormancılık Bölümü Av ve Yaban Hayatı Programı öğrencileri, Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal'ın "Korunan alanlar yönetimi" dersi kapsamında Bahattin Çapraz'a ait bahçeye domates, patlıcan ve biber fideleri dikti.

Hikmet Haberal, AA muhabirine, öğrencilerle dersleri bir hafta sınıfta teorik, bir hafta da arazide uygulamalı olarak işlediklerini söyledi.

Sınıfta anlattıklarını ertesi hafta uygulamalı olarak sahada gördüklerini belirten Haberal, "Bir gün yaylaya çıkıyoruz, bir gün yaban hayatını inceliyoruz. Doğanın bizlere neler kattığını, ektiğimiz biçtiğimiz şeylerin bize neler verdiğini öğretmeye çalışıyoruz. Tabiatın değerlerini öğrenmeye ve öğretmeye çalışıyoruz." dedi.

Yaklaşık 20 öğrencisiyle bir çiftçiye yardım ettiklerini dile getiren Haberal, hasat döneminde de yardım etmeyi planladıklarını kaydetti.

Bahattin Çapraz ise 3 dekar arazide meyve ve sebze yetiştirdiğini anlatarak "Öğrenciler, daha önce tohumdan yetiştirdiğim fideleri toprakla buluşturdu. Çok memnun oldum. Bu işi kendi başıma 10 günde ancak yapardım, öğrenciler 1 saatte yaptı. Burada oldukları, destekleri için hepsine çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Öğrencilerden Sedanur Doğan da güzel bir iş yaptıklarını düşündüğünü dile getirerek şöyle konuştu:

"Bizim işimiz doğayı korumak, buradaki amcamıza da yardım etmek. Her dersimizin sonrasında arazide uygulama yapıyoruz. Dağda tepede, bahçede her yerde oluyoruz. Doğal hayat sadece orman veya meralardan oluşmuyor. Bahçeler, sebzeler de bu doğanın bir parçası. Burada yaptığımız çalışmanın meslek hayatımıza çok büyük katkısı olacaktır."