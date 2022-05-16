Üniversite öğrencileri için ney kursu - Son Dakika

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Üniversite öğrencileri için ney kursu

16.05.2022 10:45

Üniversite öğrencileri için ney kursu Muş Alparslan Üniversitesitarafından öğrenci ve personellere yönelik 'ney kursu' açıldı.

Üniversite öğrencileri için ney kursu

MUŞ - Muş Alparslan Üniversitesitarafından öğrenci ve personellere yönelik 'ney kursu' açıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde görevli Türk Din Musikisi Öğretim Görevlisi Zeynep Türkoğlu tarafından açılan kursa 100'e yakın öğrenci kayıt yaptırdı. Hafta içi ve hafta sonu kurslara katılan öğrenciler, burada ney üfleyerek hem stres atıyor hem de ruhlarını dinlendiriyor.

MAUN İslami İlimler Fakültesi Türk Din Musikisi Öğretim Görevlisi Zeynep Türkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin burada hem ney hem de ritim dersleri aldığını söyledi. Öğrencilerin boş vakitlerini verimli değerlendirdiğini ifade eden Türkoğlu, "Öğrenciler çeşitli illerden buraya geliyorlar ve yurt okul arasında gidip geldikleri için çok fazla sosyal etkinlik sahibi değiller. Bu tip kursların öğrencilerin verimli vakit geçirmeleri açısından çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Kursu ilk açtığımızda 100'ün üzerinde kayıt ortaya çıktı. Ney zor bir enstrüman ve sabır isteyen bir uğraş" dedi.

Yaklaşık 4 aydır ney kursuna devam ettiğini belirten MAUN Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 3. sınıf öğrencisi Sevgi Etkuşerten ise "Şu anda birkaç parça çalabiliyorum. Salavat ve değişik ilahileri çalmayı seviyorum. Ney ruhumu dinlendirdiği ve doğa ile uyumumu sağladığı için bu enstrümana yöneldim ve ney üflemeyi çok seviyorum" diye konuştu.

Üniversite öğrencileri için ney kursu
Üniversite öğrencileri için ney kursu
Üniversite öğrencileri için ney kursu
Üniversite öğrencileri için ney kursu

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Kaynak: İHA

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