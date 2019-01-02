Üniversitede Silahla Yaralama
55 dakika önce
Üniversitede silahla yaralamaANKARA - Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenci olduğu iddia edilen bir kişinin öğretim üyesini vurduğu iddia edildi.
Üniversitede silahla yaralama
ANKARA - Çankaya Üniversitesi
Hukuk Fakültesinde öğrenci olduğu iddia edilen bir kişinin öğretim üyesini vurduğu iddia edildi.
İddiaya göre, Çankaya Üniversitesi'nin Çukurambar
'da bulunan kampüsünde isminin H.İ.H. olduğu öğrenilen bir kişi öğretim üyesini silahla yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis
saldırganı yakalamak için bölgeye çok sayıda ekip sevk etti.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:02 Kaynak: İHA
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