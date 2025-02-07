Ünlü araba firması 140 bin aracını geri çağırıyor - Son Dakika
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Otomobil

Ünlü araba firması 140 bin aracını geri çağırıyor

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Asyalı otomotiv devi Toyota, 140 binden fazla Toyota ve Lexus aracı geri çağırdı. Bazı araçların arka fren hortumlarının hasar görmesi, bazı araçların da emniyet kemerlerinde hasar olabileceği şüphesi var.

07.02.2025 15:00
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Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, 140 binden fazla Toyota ve Lexus araç Toyota tarafından geri çağrılıyor. Toyota, geri çağırmaların Tacoma 4 tekerlekten çekişli araçlarının belirli modellerinin yanı sıra Toyota Camry ve Lexus RX araçlarını da içerdiğini söyledi.

Geri çağırmaların farklı hataları içerdiğini belirten Toyota, geri çağrılan Tacoma araçlarında "arka tekerleklerin içinde yeterince çamur ve kir birikmesi" durumunda arka fren hortumlarının hasar görebileceğini söyledi.

ŞİRKET MÜŞTERİLERE HABER VERECEK

Geri çağrılan Camry ve Lexus RX araçların ikinci sıra orta emniyet kemerleri üretim sırasında hasar görmüş olabilir. Şirket, her iki geri çağırmadan etkilenen müşterileri Nisan 2025 başına kadar bilgilendireceğini söylüyor.

Her iki geri çağırma için de değişimler ücretsiz olarak yapılacak. Geri çağırma aşağıdaki Toyota ve Lexus araçlarından bazılarını kapsıyor:

2025 MY Toyota Camry

2025 MY Lexus NX

2024 MY Lexus RX

2025 MY Lexus RX

2024 MY Toyota Tacoma

2025 MY Toyota Tacoma

Ünlü araba firması 140 bin aracını geri çağırıyor

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Finans, Lexus, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Ünlü araba firması 140 bin aracını geri çağırıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • 6490203:
    beni de çağırdılar 0 0 Yanıtla
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