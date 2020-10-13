Ünlü çift mobil oyun turnuvasında buluştu - Son Dakika

Ünlü çift mobil oyun turnuvasında buluştu

13.10.2020 09:32
Ünlü çift mobil oyun turnuvasında buluştu, System.String[]

Ünlü şarkıcı Can Bonomo ve oyuncu eşi Öykü Karayel; mobil e-spor oyunu Pubg Mobile'ın çiftlere özel düzenlediği turnuva sayesinde ilk kez aynı projede bir araya geldi.

Ünlü şarkıcı Can Bonomo ve oyuncu eşi Öykü Karayel; mobil e-spor oyunu Pubg Mobile'ın çiftlere özel düzenlediği turnuva sayesinde ilk kez aynı projede bir araya geldi.

Dünyanın en büyük mobil e-spor oyunlarından olan Pubg Mobile'da bu defa takımları çiftler oluşturdu ve canlı yayında bir turnuva gerçekleşti. Çiftler; Pubg Mobile'ın internet üzerinden açtığı formu doldurarak turnuvaya başvurup ikili takımlar şeklinde kayıt olurken etkinlikte 2018 yılında evlenen ünlü şarkıcı Can Bonomo, oyuncu sevgilisi Öykü Karayel de bir araya geldi. Daha önce hiç aynı projede yer almadığı belirtilen çift, 'romantik' turnuvanın duyurusunu yapmak için aynı anda sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları paylaştı.

ÇİFTLER ÇEŞİTLİ HEDİYELER KAZANDI

Etkinlikte kayıtların tamamlanmasının ardından Vural Üzül ve eşi Kübra Üzül'ün sunuculuğunu üstlendiği canlı yayında turnuva, heyecan ve eğlenceli sohbetle başladı. Çiftler yüz kişilik bir haritada canlı yayında maç yaptı. Son üçe kalan çiftler çeşitli hediyeler kazandı. Etkinlikle ilgili "Pubg Mobile'ın gerçekleştirdiği bu romantik turnuvada çiftlerin takım olarak performansını izlerken, Vural ve Kübra Üzül ikilisinin samimi ve eğlenceli sohbeti turnuvaya büyük bir neşe kattı." bilgisi paylaşıldı.


- İstanbul
Ünlü çift mobil oyun turnuvasında buluştu
Ünlü çift mobil oyun turnuvasında buluştu

Öykü Karayel, Can Bonomo, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Ünlü çift mobil oyun turnuvasında buluştu - Son Dakika Magazin

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