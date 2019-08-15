Son Dakika Haberleri: Ünlü dövüşçü, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı
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Ünlü dövüşçü, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı

53 dakika önce

Ünlü dövüşçü, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladıİrlanda, (DHA) - Karma Dövüş Şampiyonası (Ultimate Fighting Championship UFC) dövüşçüsü Conor McGregor, İrlanda'da bir barda ikram ettiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı.

Ünlü dövüşçü, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı
İrlanda, (DHA) - Karma Dövüş Şampiyonası (Ultimate Fighting Championship UFC) dövüşçüsü Conor McGregor, İrlanda'da bir barda ikram ettiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı.
Olay Dublin'de bir barda meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, ünlü dövüşçünün barda oturan yaşlı adamın bardağına kendi içkisinden koyduğu görüldü. Yaşlı adam, McGregor'un koyduğu içkiyi içmeyince, McGregor yaşlı adamı sol eliyle yumrukladı. Barda bulunan kalabalık, McGregor'u bardan uzaklaştırırken, yaşlı adamın yerinden kalkamadığı görüldü.
Yerel medya, olayın Nisan ayında yaşandığını; görüntülerin ise kendilerine yeni ulaştığını yazdı.
DAHA ÖNCE FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İSTEYEN HAYRANININ TELEFONUNU KIRMIŞTI
Ünlü dövüşçü Conor McGregor, bir otelden çıkışı sırasında kendisini görüntülemeye çalışan bir hayranın telefonunu elinden alarak yere atmıştı. Telefonu yerden alan ancak sahibine vermeyen McGregor ardından otel önünden ayrılmıştı. Görüntülerde McGregor'un, otel çıkışı etrafını çeviren hayranlarından biri olan Ahmed Abdirak'ın elini sıkar gibi yaparak, elinden telefonu aldığı; telefonu yere atarak ezdiği görülmüştü.
Conor McGregor, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:06 Kaynak: DHA
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Ünlü dövüşçü Conor McGregor, verdiği içkiyi reddeden yaşlı adamı yumrukladı
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