Ünlü isimler tek yürek oldu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya saldırısına tepki gösterdi
11.05.2021 14:02
Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere yönelik İsrail polisinin gerçekleştirdiği müdahaleler kısa süre içinde can kayıplarına sebep olan saldırılara dönüşmüştü. Saldırılar sırasında aralarında çocukların da bulunduğu birçok vatandaş hayatını kaybederken, ünlü isimler de yaşananlar karşısında sessiz kalamadı ve sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'nın cemaatine ve zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlerin yaşandığı Kudüs'teki Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine müdahale eden İsrail polisine dünya çapında tepkiler sürüyor. Çocukların da öldüğü saldırılar sonrası sessiz kalamayan ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak İsrail'i kınadı.
İşte ünlü isimlerin paylaşımları...
HADİSE
GÜLBEN ERGEN
KAAN YILDIRIM
BERGÜZAR KOREL
FUNDA ARAR
TARKAN
FETTAH CAN
DEMET AKALIN
GÖKHAN ÖZOĞUZ
ALİŞAN
Son Dakika Elinde havai fişek patladı, kopan parmağını belediye personeli sosyal medya aracılığıyla ulaştırdı! Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, "kur farkı vergisi çıkarılacağı" iddialarını doğru olmadığını açıkladı Paris'te tahsilini yaptı, sonrada ülkesine dönüp istihdam sağladı: Ürettiği aspirle 4 ayda 150 bin lira kazanacak! Türkiye'nin en zehirli yılanı 2,5 metrelik dev engerek köy halkını tedirgin etti Fenerbahçe, forvet hattını yeniliyor! Giroud'nun ardından Bakambu da bitiyor ''Tatile gidiyoruz'' diyip, eşini hastaneye götüren adam böbreğini verdi 'Güvercin' tutkusu 350 bin lira harcattı: 300 güvercin için 2 dönüm arazi aldı! Önce genç kızın hayatını kabusa çevirdi, sonra aldığı cezayla uslanmadı taciz mesajlarına devam etti!