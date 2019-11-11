Ünlü oyuncu Cemal Hünal karakolluk oldu! Çekiçle ev bastı

İddiaya göre, Hünal antrenörün evini bastı. Tunca, Hünal hakkında şikayetçi oldu. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; olaya tanıklık eden arkadaşı ise Hünal'ın elinde kırmızı bir çekiç olduğunu anlattı. Soruşturma sürerken Hünal ve Tunca arasındaki buzlar eridi ve ikili uzlaştı. Tarafların şikayetlerinden vazgeçmesi üzerine dosya kapandı.