Son Dakika Haberleri: Ünlü oyuncu Cemal Hünal karakolluk oldu! Çekiçle ev bastı
Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Cemal Hünal karakolluk oldu! Çekiçle ev bastı

Ünlü oyuncu Cemal Hünal karakolluk oldu! Çekiçle ev bastı

7 saat önce

İddiaya göre, Hünal antrenörün evini bastı.

Ünlü oyuncu Cemal Hünal karakolluk oldu! Çekiçle ev bastı, System.String[]

İddiaya göre, Hünal antrenörün evini bastı. Tunca, Hünal hakkında şikayetçi oldu. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; olaya tanıklık eden arkadaşı ise Hünal'ın elinde kırmızı bir çekiç olduğunu anlattı. Soruşturma sürerken Hünal ve Tunca arasındaki buzlar eridi ve ikili uzlaştı. Tarafların şikayetlerinden vazgeçmesi üzerine dosya kapandı.

Dilek Yaman, Sabah, Tunca, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:37 
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