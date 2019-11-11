Ünlü oyuncu Cemal Hünal karakolluk oldu! Çekiçle ev bastı
7 saat önce
İddiaya göre, Hünal antrenörün evini bastı.
İddiaya göre, Hünal antrenörün evini bastı. Tunca, Hünal hakkında şikayetçi oldu. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre; olaya tanıklık eden arkadaşı ise Hünal'ın elinde kırmızı bir çekiç olduğunu anlattı. Soruşturma sürerken Hünal ve Tunca arasındaki buzlar eridi ve ikili uzlaştı. Tarafların şikayetlerinden vazgeçmesi üzerine dosya kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:37
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