Ünlü oyuncu Wilma Elles'ten motosiklette güvenli sürüş uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Wilma Elles'ten motosiklette güvenli sürüş uyarısı - Son Dakika Magazin

Ünlü oyuncu Wilma Elles'ten motosiklette güvenli sürüş uyarısı

6 saat önce

Ünlü oyuncu Wilma Elles, motosiklet kullanımında güvenli sürüşün önemine dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Wilma Elles'ten motosiklette güvenli sürüş uyarısı, System.String[]

Ünlü oyuncu Wilma Elles, motosiklet kullanımında güvenli sürüşün önemine dikkat çekti. Motosiklet sürücülerini koruyan aksesuarlarla kameraların karşısına geçen Elles, "Mutlaka kask takın ve çok dikkatli kullanın" dedi.


Motosiklet kullanımında güvenli kıyafet ve aksesuarların önemine dikkat çekmek için kameraların karşısına geçen ünlü oyuncu Wilma Elles, sürücüleri kasksız motosiklet kullanmamaları için uyardı. Dizi gereği kendisinin de motosiklet ehliyeti aldığını söyleyen Elles, güvenli bir şekilde motosiklet kullanımının artmasının trafiği de rahatlatacağını belirtti. Eski futbolcu Erhan Küçük ile birlikte poz veren Wilma Elles, motosiklet kazalarının ölümle sonuçlanmasını önlemek için koruyucu kıyafetlerle yola çıkılması gerektiğini ifade etti.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:12 
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Ünlü oyuncu Wilma Elles'ten motosiklette güvenli sürüş uyarısı
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