Ünlü oyuncu Wilma Elles'ten motosiklette güvenli sürüş uyarısı

Ünlü oyuncu Wilma Elles, motosiklet kullanımında güvenli sürüşün önemine dikkat çekti. Motosiklet sürücülerini koruyan aksesuarlarla kameraların karşısına geçen Elles, "Mutlaka kask takın ve çok dikkatli kullanın" dedi.



Motosiklet kullanımında güvenli kıyafet ve aksesuarların önemine dikkat çekmek için kameraların karşısına geçen ünlü oyuncu Wilma Elles, sürücüleri kasksız motosiklet kullanmamaları için uyardı. Dizi gereği kendisinin de motosiklet ehliyeti aldığını söyleyen Elles, güvenli bir şekilde motosiklet kullanımının artmasının trafiği de rahatlatacağını belirtti. Eski futbolcu Erhan Küçük ile birlikte poz veren Wilma Elles, motosiklet kazalarının ölümle sonuçlanmasını önlemek için koruyucu kıyafetlerle yola çıkılması gerektiğini ifade etti.