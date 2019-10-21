Ünlü ressam da Vinci'nin 500. ölüm yıl dönümü nedeniyle Louvre Müzesi'nde özel sergi açılıyor
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, dünyaca ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin 500. ölüm yıl dönümü nedeniyle özel bir sergiyi ziyaretçilere açıyor.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, dünyaca ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin 500. ölüm yıl dönümü nedeniyle özel bir sergiyi ziyaretçilere açıyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:42
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