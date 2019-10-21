Son Dakika Haberleri: Ünlü ressam da Vinci'nin 500. ölüm yıl dönümü nedeniyle Louvre Müzesi'nde özel sergi açılıyor
Son Dakika Dünya Ünlü ressam da Vinci'nin 500. ölüm yıl dönümü nedeniyle Louvre Müzesi'nde özel sergi açılıyor

Ünlü ressam da Vinci'nin 500. ölüm yıl dönümü nedeniyle Louvre Müzesi'nde özel sergi açılıyor

37 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, dünyaca ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin 500. ölüm yıl dönümü nedeniyle özel bir sergiyi ziyaretçilere açıyor.

">

Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre Müzesi, dünyaca ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin 500. ölüm yıl dönümü nedeniyle özel bir sergiyi ziyaretçilere açıyor.

Ünlü ressam da Vinci'nin 500. ölüm yıl dönümü nedeniyle Louvre Müzesi'nde özel sergi açılıyor

Fransa, Paris, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 03:42 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Müge Anlı'da Gülümser Bulut cinayetinde seri katil şüphesi tedirgin etti
Emine Bulut'u kızının gözleri önünde öldüren Fedai Varan, müebbet hapis cezasına çarptırıldı Emine Bulut cinayeti duruşması sonrası iki grup kadın arasında tartışma MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Semih Yalçın'a taziye

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 16:19:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ünlü ressam da Vinci'nin 500. ölüm yıl dönümü nedeniyle Louvre Müzesi'nde özel sergi açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]