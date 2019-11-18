Son Dakika Haberleri: Ünlü sanatçılar Adanalılar ile buluşuyor
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Ünlü sanatçılar Adanalılar ile buluşuyor

6 saat önce

Ünlü sanatçılar Funda Arar ile Ümit Besen-Pamela ikilisi Adanalı hayranlarıyla buluştu.

Ünlü sanatçılar Adanalılar ile buluşuyor, System.String[]

Ünlü sanatçılar Funda Arar ile Ümit Besen-Pamela ikilisi Adanalı hayranlarıyla buluştu.


Adana'da yeni açılan AVM'deki Jolly Joker Adana sahnesine çıkan ünlü sanatçı Funda Arar'ı çok sayıda hayranı ayakta izledi.


Ümit Besen ve Pamela ikilisi de mekanı dolduran Adanalılara müzik ziyafeti verdi.


Jolly Joker Adana sahnesinde 22 Kasım'da Yaşar, 23 Kasım'da Berkay, 27 Kasım'da Rubato, 29 Kasım'da Mabel Matiz, 30 Kasım'da Tan Taşçı, 4 Aralık'ta Sevcan Orhan, 6 Aralık'ta Büyük Ev Ablukada, 7 Aralık'ta Selami Şahin, 13 Aralık'ta Koray Avcı, 14 Aralık'ta Hakan Altun, 20 Aralık'ta Gülşen, 21 Aralık'ta Bülent Ersoy, 28 Aralık'ta ise Merve Özbey sahne alacak. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:25 Kaynak: İHA
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