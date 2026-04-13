Ünlü şarkıcıyı rehabilitasyon merkezine yatırdılar! \'Dibe vurdu!\'

Britney Spears, alkollü araç kullanmaktan tutuklanmasının ardından madde bağımlılığı sorunları için tedavi görmek üzere bir rehabilitasyon merkezine girdi. 44 yaşındaki ünlü isim, yakın çevresinden gelen baskı üzerine yardım arama kararıyla ilgili olarak, "En dibe vurduğunun farkında" ifadelerini kullandı.

Sanatçı, 30 günlük rehabilitasyon programına katılma kararını verirken, alkollü araç kullanmaktan dolayı hakkında devam eden mahkeme davasını da göz önünde bulundurmuştu.

Davanın 4 Mayıs'ta yeniden hakim önüne çıkacağını belirten bir kaynak, "Hakim, stratejik olarak bunun hakimin önünde iyi görüneceğini, yani davayı ciddiye aldığını biliyor" dedi.

TUHAF DANS VİDEOSU

Tesise giriş yapmadan hemen önce Spears, tuhaf dans videosu paylaştı. Paylaşımında, Cardi B'nin "I Like It" şarkısına eşlik ederek yaptığı dans figürlerini sergiledi.