Ünlülerin avukatı Emek Emre gözaltına alındı - Son Dakika
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Ünlülerin avukatı Emek Emre gözaltına alındı

Ünlülerin avukatı Emek Emre gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı görkemli bir düğünle dünyaevine giren avukat Emek Emre, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince talimat doğrultusunda gözaltına alınan Emre, ifade işlemleri için komutanlığa götürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılığın İl Jandarma Komutanlığına verdiği talimat doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon kapsamında avukat Emek Emre'nin gözaltına alındığı bildirildi. Emre'nin, geçtiğimiz hafta Bodrum'da gerçekleşen düğününde çok sayıda tanınmış isim nikâh şahidi olarak yer almıştı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ 

Avukat Altın Mimir'in oğlu Emek Emre, sevgilisi Dilan Doğan ile 7 Eylül'de Bodrum'daki Flamm Bodrum'da düzenlenen törenle evlenmişti. Hukuk, sanat, spor ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış ismin katıldığı düğün magazin gündeminde de yer almıştı.

NİKAH ŞAHİTLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ 

Emek Emre ve Dilan Doğan'ın nikâh şahitliklerini Gülşen, Gülben Ergen, Hasan Arat, Sadettin Saran, İhsan Gülay ve Deniz Erdem üstlenmişti. Törenin temsili nikâhını ise ailenin yakın dostlarından Serdar Gülgün kıymıştı.

Ünlülerin avukatı Emek Emre gözaltına alındı

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTI 

Bugün yaşanan gelişmeye göre Emek Emre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı kararının gerekçesine ve Emre'ye yöneltilen suçlamalara ilişkin şu aşamada kamuoyuna ayrıntılı bir resmi açıklama yansımadı.

Ünlülerin avukatı Emek Emre gözaltına alındı

Emek Emre'nin gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeler ve soruşturmanın kapsamının ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gözaltı, Son Dakika

Son Dakika Uyuşturucu Operasyonu Ünlülerin avukatı Emek Emre gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlülerin avukatı Emek Emre gözaltına alındı - Son Dakika
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