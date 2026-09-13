Ünlülerin avukatı Emek Emre gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılığın İl Jandarma Komutanlığına verdiği talimat doğrultusunda gerçekleştirilen operasyon kapsamında avukat Emek Emre'nin gözaltına alındığı bildirildi. Emre'nin, geçtiğimiz hafta Bodrum'da gerçekleşen düğününde çok sayıda tanınmış isim nikâh şahidi olarak yer almıştı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DÜNYAEVİNE GİRMİŞTİ

Avukat Altın Mimir'in oğlu Emek Emre, sevgilisi Dilan Doğan ile 7 Eylül'de Bodrum'daki Flamm Bodrum'da düzenlenen törenle evlenmişti. Hukuk, sanat, spor ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış ismin katıldığı düğün magazin gündeminde de yer almıştı.

NİKAH ŞAHİTLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Emek Emre ve Dilan Doğan'ın nikâh şahitliklerini Gülşen, Gülben Ergen, Hasan Arat, Sadettin Saran, İhsan Gülay ve Deniz Erdem üstlenmişti. Törenin temsili nikâhını ise ailenin yakın dostlarından Serdar Gülgün kıymıştı.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖZALTI

Bugün yaşanan gelişmeye göre Emek Emre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alındı. Gözaltı kararının gerekçesine ve Emre'ye yöneltilen suçlamalara ilişkin şu aşamada kamuoyuna ayrıntılı bir resmi açıklama yansımadı.

Emek Emre'nin gözaltına alınmasına ilişkin gelişmeler ve soruşturmanın kapsamının ilerleyen süreçte netleşmesi bekleniyor.