Unutulan Para Sahip Bulundu - Son Dakika
Unutulan Para Sahip Bulundu

15.01.2026 11:27
Aksaray'da GSM bayisinde unutulan para, kamera kayıtlarıyla sahibine teslim edildi.

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - Aksaray'da GSM bayisinde unutulan yüklü miktarda paranın sahibi, işletmeci Yasin Turan'ın iki günlük kamera kayıtları ve işlem bilgilerini incelemesi sonucunda bulundu.

Aksaray'da 28 yıldır GSM sektöründe hizmet veren esnaf Yasin Turan, işyerinde unutulan deste deste parayı emniyete teslim etti. Kayıp para ihbarı yapılmaması üzerine kamera kayıtlarını inceleyen Turan, paranın sahibini tespit ederek bilgileri emniyetle paylaştı. Yapılan çalışmalar sonucu paranın sahibi bulunarak teslim edildi.

Turan, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Mağaza çalışanlarımız, ürünlerin yerlerini düzenlerken orada bir poşet olduğunu ve içerisinde bir miktar para olduğunu tespit etti. Daha sonrasında kameralardan incelemesini yaptık fakat biz bulamadık. İvedi bir şekilde, anında parayla birlikte kamera kayıtlarıyla emniyete başvuruda bulunduk. Emniyete gittik; emniyete gittiğimizde parayı ve kamera kayıtlarını teslim ettik.

Emniyette 'Herhangi bir müracaat oldu mu' dedim, olmadığını söylediler. Daha sonrasında bu kayıtları teslim edip tekrar mağazamıza geldim. Birkaç gün sonra merak içerisinde acaba ne oldu diye emniyete tekrar müracaat ettik. Sorduğumuzda herhangi bir şekilde başvuran olmadığını, bu paranın sahibinin daha bulunamadığını söylediler.

Üstümüze artık görev bildik. Kamera kayıtlarını yeniden biz de inceledik ve bir gün öncesinden bu paranın orada unutulduğunu fark ettik. O unutulma anındaki yapılan işlemlerin kimlere ait olduğunu, o müşterilerimizin isimlerini ve bilgilerini çıkardık. Aynı kamera görüntülerini bu sefer yeniden, bu bilgiler eşliğinde tekrar emniyete götürdük, teslim ettik. Sağ olsun emniyet güçlerimiz de hemen, çok hızlı bir şekilde aksiyon alıp bu müşterimizi buldular ve parayı teslim ettiklerini söylediler.

Bize herhangi bir geri dönüş olmadı ama biz geri dönüş olması için de zaten öyle bir şey yapmadık. Üstümüze düşen bir görevi yerine getirdik. Biz üstümüze düşen görev neyse onu gerçekleştirdik ama şunu söyleyebilirim ki bu yaşadığımız olayın vermiş olduğu huzur paha biçilemez. Allah herkesi iyi insanlarla karşılaştırsın."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Aksaray, Ekonomi, Yerel, Gsm, Son Dakika

Son Dakika Yerel Unutulan Para Sahip Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Unutulan Para Sahip Bulundu - Son Dakika
