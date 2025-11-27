Ünye\'de Elektrikli Bisiklet Kazası: 9 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ünye ilçesinde elektrikli bisikletle meydana gelen kazada 9 yaşındaki E.T. hayatını kaybetti, 11 yaşındaki arkadaşı ise yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ELEKTRİKLİ BİSİKLET, ÖNCE KONTEYNERE SONRA DUVARA ÇARPTI

Olay, Çamurlu Mahallesi Çiftekuyu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 11 yaşındaki B.S.'nin kullandığı elektrikli bisiklet sokak üzerinde rampa aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak önce çöp konteynerine ardından da duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisikletten yere savrulan B.S. ve arkasında oturan E.T. (9) yaralandı.

KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan E.T., burada yapılan müdahalenin ardından Samsun'a sevk edildi.

Samsun'da tedavisi devam eden Ünye Prof. Dr. Necmettin Polvan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi E.T., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan B.S.'nin tedavisi devam ederken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU