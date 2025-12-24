Ünye'de Otobüs ve Midibüs Çarpıştı - Son Dakika
Ünye'de Otobüs ve Midibüs Çarpıştı

Ünye\'de Otobüs ve Midibüs Çarpıştı
24.12.2025 22:09
Ünye'de yolcu otobüsü ve midibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde yolcu otobüsü ile midibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Yüceler Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Ömer Faruk Akekin (43) yönetimindeki 16 BHV 954 plakalı yolcu otobüsü, Ömer Faruk Kısacık (45) idaresindeki 34 FLC 803 plakalı midibüse arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu otobüsündeki 1 yaşındaki Ahmet U., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet U.'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlik amaçlı trafiğin bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandığı yol, kazaya karışan araçların kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ünye'de Otobüs ve Midibüs Çarpıştı - Son Dakika

SON DAKİKA: Ünye'de Otobüs ve Midibüs Çarpıştı - Son Dakika
