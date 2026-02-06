Ordu\'da eylem hazırlığındaki şüpheliler bomba ve silahlarla yakalandı

Ordu'da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu, suç örgütü adına eylem yapmak için şüpheli şahısların şehre geldiği yönünde bilgiye ulaştı.

EL BOMBASI, UZUN NAMLULU SİLAH, TABANCA...

Bunun üzerine 3 Şubat'ta Ünye ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 1 adet el bombası, uzun namlulu silah ve tabanca ile mühimmatlar, motosiklet ve çeşitli ekipmanlar ele geçirdi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.