Ünye'de Trafik Kazası: Yaya Metrelerce Havaya Savruldu

ORDU'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı Fikri B., metrelerce havaya savrulduktan sonra zemine düştü. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih G. yönetimindeki 44 HN 670 plakalı otomobil, buzlanan yolda kayıp, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında yürüyen Fikri B.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Fikri B., metrelerce havaya savrulup, zemine düştü. Otomobil ise bölgedeki bir oto yıkama dükkanına girdi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fikri B., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fikri B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Yücel Arslanteke - Kamera: ORDU,