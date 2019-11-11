Son Dakika Haberleri: Ünye'de uyuşturucuya geçit yok
Son Dakika 3. Sayfa Ünye'de uyuşturucuya geçit yok

Ünye'de uyuşturucuya geçit yok

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanıcılarına göz açtırılmıyor.

Ünye'de uyuşturucuya geçit yok, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanıcılarına göz açtırılmıyor.


Ünye ilçesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerilerinde yapılan aramada 3 gram esrar maddesi ile 6 adet ecstasy hap, bir araçta yapılan aramada 1 gram esrar maddesi, 1 kişinin üzerinde 25 gram esrar maddesi, 1 kişinin üzerinde 7 gram esrar maddesi, 1 kişinin üzerinde 4 gram esrar maddesi ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.


Aynı uygulamada 1 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden adli işlem yapıldı. - ORDU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ordu, Ünye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:09 Kaynak: İHA
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