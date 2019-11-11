Ünye'de uyuşturucuya geçit yok

Ordu'nun Ünye ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde kullanıcılarına göz açtırılmıyor.



Ünye ilçesinde son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin üzerilerinde yapılan aramada 3 gram esrar maddesi ile 6 adet ecstasy hap, bir araçta yapılan aramada 1 gram esrar maddesi, 1 kişinin üzerinde 25 gram esrar maddesi, 1 kişinin üzerinde 7 gram esrar maddesi, 1 kişinin üzerinde 4 gram esrar maddesi ile 2 adet ecstasy hap ele geçirildi.



Aynı uygulamada 1 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden adli işlem yapıldı. - ORDU