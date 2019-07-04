Son Dakika Haberleri: -Ürdün'de Doğalgaz Borusu Patladı: 2 Ölü
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-Ürdün'de Doğalgaz Borusu Patladı: 2 Ölü

2 saat önce

- Ürdün'de doğalgaz borusu patladı: 2 ölüAMMAN - Ürdün'de bir restoranda doğalgaz borusunun patlaması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

- Ürdün'de doğalgaz borusu patladı: 2 ölü
AMMAN - Ürdün'de bir restoranda doğalgaz borusunun patlaması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Ürdün'ün başkenti Amman'da bir restoranda meydana gelen doğalgaz borusu patlamasında 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Ölenlerin birinin Mısırlı, diğerinin Ürdünlü olduğu öğrenildi. Olay yerine ambulans ve can kurtaran sevk edildi.
-Ürdün'de Doğalgaz Borusu Patladı: 2 Ölü
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:54 Kaynak: İHA
Amman, Ürdün, Güncel
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