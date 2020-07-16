Ürdün Kralı: "İsrail'in ilhak planını reddetme konusundaki tutumumuz nettir" - Son Dakika

Ürdün Kralı: "İsrail'in ilhak planını reddetme konusundaki tutumumuz nettir"

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planına yönelik reddedici tutumunun değişmeyeceğini söyledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, ülkesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bir kısmı ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planına yönelik reddedici tutumunun değişmeyeceğini söyledi.

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Ürdün resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Kral Abdullah, siyasetçi, iş insanları ve akademisyenlerden oluşan bazı kişileri başkent Amman'daki El-Huseyniyye Kraliyet Sarayı'nda kabul etti.

Görüşmede açıklamalarda bulunan Kral Abdullah, İsrail'in söz konusu planı uygulamasının oluşturacağı tehlikeyi izah etmek için Batı ülkelerinin hükümetleri ve parlamentolarıyla iletişim kurduğunu söyledi.

Filistinlilerle sürekli koordinasyon halinde olduğunu ve ilgili taraflarla yürüttüğü iletişim ve gelişmelerle ilgili bilgileri Filistinlilere aktardığını ifade eden Kral Abdullah, "İsrail'in ilhak planını reddetme konusundaki tutumumuz sabit ve nettir." dedi.

Kral Abdullah, İsrail'in Batı Şeria'daki Filistin topraklarını ilhak etmek için yapacağı herhangi bir tek taraflı eylemi reddettiklerini belirterek, bunun bölgede barış ve istikrar sağlama şansını baltalayacağını yineledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Filistin-İsrail sorununun, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve yaşanabilir bir Filistin devletinin kurulmasını güvence altına alacak 2 devletli çözümle sonlandırılmasının zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria, İsrail, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 00:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ürdün Kralı: 'İsrail'in ilhak planını reddetme konusundaki tutumumuz nettir' - Son Dakika
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