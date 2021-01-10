Üreticiler yetiştiriyor, aşevinde pişiriliyor - Son Dakika

Üreticiler yetiştiriyor, aşevinde pişiriliyor

10.01.2021 12:18

Üreticiler yetiştiriyor, aşevinde pişiriliyor Üreticilerden aldığı ürünleri aşevinde kullanan Ordu Büyükşehir Belediyesi, her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek hizmeti sağlıyor Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Üreticiler yetiştiriyor, aşevinde pişiriliyor

Üreticilerden aldığı ürünleri aşevinde kullanan Ordu Büyükşehir Belediyesi, her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek hizmeti sağlıyor

ORDU - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in başlattığı 'Alım Garantili Sözleşmeli Tarım Modeli' hem üreticilerin hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü. Üreticilerden aldığı ürünleri aşevinde kullanan Büyükşehir Belediyesi, her gün yüzlerce kişiye sıcak yemek hizmeti sağlıyor.

Ordu'da, tarım ve hayvancılık alanında uygulanan projeler, ekonomik kalkınmanın yanı sıra, sosyal belediyeciliğe de katkı sunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in, kırsalda yaşayan vatandaşları üretime teşvik etmek ve gelir çeşitliliğini artırmak için başlattığı 'Alım Garantili Sözleşmeli Tarım Modeli' meyvelerini verdi. İlçelerde atıl durumdaki birçok arazi yeniden üretime açıldı.

Bereketli topraklarda, yetişen ürünler 'Alım Garantili Sözleşmeli Tarım Modeli' kapsamında üreticiden alındı ve projenin ikinci aşamasına geçildi.

Maddi durumu yeterli olmayan, sağlık sorunları sebebiyle yemek pişiremeyen aileler ile kimsesi olmayan ihtiyaç sahipleri ve 65 yaş üstü vatandaşlar için günlük 2 bin yemek kapasiteli aşevi kuruldu. Aşevi, ihtiyaçlarının önemli bir bölümünü çiftçilerden karşılayarak, yerli üreticiye de destek oldu.

2 bin kişiye aşevinden yemek

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, üretimi teşvik etmek için başlattıkları projenin, sosyal belediyeciliğin de önemli bir zincirini oluşturduğunu söyledi. Başkan Güler, "Ordu'da 1.5 yıl önce 'Alım garantili sözleşmeli tarım modeli'ni başlatmıştık. Buradaki amacımız üretimi teşvik etmek ve üreticilerimizi desteklemekti. Şimdi ikinci bir adım olarak, 2 bin kişilik bir aşevi açtık. Çiftçilerimizden satın aldığımız mahsüllerin bir kısmını da aşevimizde pişen yemeklerde kullanıyoruz" dedi.

Üreticiden İhtiyaç sahibine

"Hijyenik koşullarda, düzenli aralıklarla gıda mühendislerinin kontrolünden geçerek hazırladığımız yemeklerini, ihtiyaç sahibi ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz" diyen Başkan Güler sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi ürettiğimiz ürünleri yemeklerde kullanarak, vatandaşlarımıza ulaştırma imkanı bulduk. Böylece üretimi teşvik ettiğimiz ürünleri üreticiden alıp, yemeklerde kullanarak bir değer zinciri oluşturduk."

Üreticiler yetiştiriyor, aşevinde pişiriliyor
Üreticiler yetiştiriyor, aşevinde pişiriliyor
Üreticiler yetiştiriyor, aşevinde pişiriliyor
Üreticiler yetiştiriyor, aşevinde pişiriliyor

Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Hilmi Güler, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üreticiler yetiştiriyor, aşevinde pişiriliyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Endonezya'da denize düşen yolcu uçağına ait kara kutunun yeri tespit edildi İşte Türkiye'nin 2020 İsim Haritası! 'Yusuf' ve 'Zeynep' ilk sırada Kaçırıp dövdükleri yarı çıplak kişiyi, otomobile bağlayıp sürüklemek istemişler Maaşında ciddi bir indirim yapmaya hazır olan Belhanda için kararı yönetim verecek Güzellik merkezinde skandal! Önce taciz etti, ardından "Sus, ses etme" dedi ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş Lille, Burak Yılmaz'ın attığı golle Nimes'i mağlup etti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım
Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman, 6 gol yediği maçtan sonraki tepkilere sert çıktı Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman, 6 gol yediği maçtan sonraki tepkilere sert çıktı         
12:42
Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi         
11:59
Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek         
10:59
Güvenlik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan kaçan kullanıcılar Telegram'a yöneldi Güvenlik sözleşmesiyle tartışma yaratan WhatsApp'tan kaçan kullanıcılar Telegram'a yöneldi         
10:37
Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var Kapanan işletmeleri fırsat bilip evlerini kafeye çevirdiler! İlanı görüp eskort olduklarını düşünen var         
10:20
KTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kocabaş'tan tartışma yaratan öneri: Günde 70 kilo hamsi yiyen yunuslar, kontrollü avlansın KTÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kocabaş'tan tartışma yaratan öneri: Günde 70 kilo hamsi yiyen yunuslar, kontrollü avlansın         
09:18
Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı         
08:19
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama         
00:22
Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor Survivor maratonu başladı! Herkes Acun Ilıcalı'nın adaya geliş şeklini konuşuyor         
23:22
DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor DEVA Partisi'nden Soylu'ya Kaftancıoğlu tepkisi: Açıkça suç işliyor         
21:45
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar         
18:14
Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu ama bebeğin babası hala sır         
16:00
Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı         
15:23
Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı Şarkıcı Ferah Zeydan, 70 kilo verdi! Son halini görenler tanıyamadı         
13:37
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu Tarlanın ortasında Roma dönemine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kaya mezar bulundu         
10:13
Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 13:37:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Üreticiler yetiştiriyor, aşevinde pişiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei