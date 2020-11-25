Ürgüp'teki kadına şiddete dikkat çekmek için bazı tarihi mekanlar turuncu ışıkla aydınlatıldı - Son Dakika

Ürgüp'teki bazı tarihi ve turistik mekanlar, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında turuncu ışıkla aydınlatıldı.

Ürgüp Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla belediye tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Üç Güzeller mevkisi ve Temenni Tepesi turuncu renkteki ışıkla aydınlatılarak, "Kadına şiddete hayır. Kadınlar insandır, biz insanoğlu" yazılı afiş asıldı.

Etkinliğe belediyenin kadın çalışanlarıyla katılan Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Her yıl 25 Kasım'da kutlanan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü'nde bizler de Ürgüp Belediyesinin kıymetli kadın çalışanları ile kadına şiddete 'hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı.