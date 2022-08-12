Çinli Bilim İnsanları Koyunların Genlerinin Düzenlenmesinde Çığır Açtı - Son Dakika
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Çinli Bilim İnsanları Koyunların Genlerinin Düzenlenmesinde Çığır Açtı

12.08.2022 15:36
Çinli Bilim İnsanları Koyunların Genlerinin Düzenlenmesinde Çığır Açtı

URUMQİ, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, dünya çapında türünün ilk örneği olan gen düzenleme yoluyla kısa kuyruklu ince yünlü koyunları başarıyla üretti.

URUMQİ, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çinli bilim insanları, dünya çapında türünün ilk örneği olan gen düzenleme yoluyla kısa kuyruklu ince yünlü koyunları başarıyla üretti. Buluş, Perşembe günü Genome Research dergisinde "Pamir argali, Tibet koyunu ve onların melezlerinin genomik analizleri kromozom evrimi, fenotipik varyasyon ve germplazm inovasyonu hakkında bilgi sağlıyor" başlıklı makalede yayımlandı.

Xinjiang Hayvan Bilimleri Akademisi araştırmacısı Liu Mingjun, kuyruk uzunluğunun evcil koyun ırklarının ayırt edici özelliklerinden biri olduğunu söyledi. Uzun kuyrukların kolaylıkla neden olduğu bulaşıcı hastalıklar, doğal çiftleşmeyi etkiliyor ve üreme oranlarını azaltıyor. Liu, ince yünlü koyunların yün kalitesinin de kirlilik nedeniyle azaldığını, bu sebeple uzun kuyruklu koyunların yavrulama aşamasında kuyruklarının kesilmesi gerektiğini kaydetti.

Liu, "Kuyruk kesme, insan gücü ve maddi kaynakları tüketiyor ve bu süreçte kuzular da enfekte olabiliyor, bu da büyümelerini engelleyebiliyor ve hatta ölüme neden olabiliyor. Kuyruk kesme gerektirmeyen mükemmel kısa kuyruklu koyun ırkları yetiştirmek dünyadaki koyun yetiştiriciliğinin hedeflerinden biridir" dedi.

Çin, 173 milyon koyunla dünya genelindeki toplamın yüzde 13,5'ine sahip bulunuyor. Çin Tarım Üniversitesi'nde profesör ve aynı zamanda araştırma ekibinin üyesi olan Li Menghua, araştırmada bulunanların genetik gelişimi ve yeni koyun yetiştiriciliğini daha da hızlandırmak, Çin'deki germplazm alanını güçlendirmek için yeni germplazm kaynakları ve bilimsel destek sağladığını söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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