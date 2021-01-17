Uşak Belediyesi iki noktada bebek bakım ve emzirme kabini kurdu - Son Dakika

Uşak Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kabinleri kullanmak isteyen anneler, Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden alacakları kartla, kabinlere girecek.

Uşak Belediyesince Tiritoğlu Parkı ve Uşak Belediyesi hizmet binasının bulunduğu bölgeye bebek bakım ve emzirme kabini kuruldu.

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