Uşak'ta domuz avında vücuduna saçma isabet eden genç öldü - Son Dakika
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Uşak'ta domuz avında vücuduna saçma isabet eden genç öldü

25.09.2022 17:33
Uşak'ta domuz avında vücuduna saçma isabet eden genç öldü

Uşak'ın Banaz ilçesinde domuz avlarken vücuduna isabet eden av tüfeği saçmalarıyla yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde domuz avlarken vücuduna isabet eden av tüfeği saçmalarıyla yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, aralarında babası K.D'nin de olduğu 7 kişiyle domuz avlamak için Paşacık köyündeki Yayla mevkiine giden Serkan D. (22), henüz tespit edilemeyen bir tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Serkan D, kaldırıldığı Banaz Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Serkan D'nin birlikte ava çıktığı R.Ç, B.Ç, N.E, S.A, K.D, C.A. ve babası K.D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta domuz avında vücuduna saçma isabet eden genç öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Uşak'ta domuz avında vücuduna saçma isabet eden genç öldü - Son Dakika
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