Alınan bilgiye göre, aralarında babası K.D'nin de olduğu 7 kişiyle domuz avlamak için Paşacık köyündeki Yayla mevkiine giden Serkan D. (22), henüz tespit edilemeyen bir tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.

Kaynak: AA

Jandarma, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uşak'ta domuz avında vücuduna saçma isabet eden genç öldü - Son Dakika

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