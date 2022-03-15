Uşak'ta diyabetli öğrenciler için okullara sensörlü şeker ölçüm cihazı verildi - Son Dakika

Uşak'ta "Diyabeti (Y)aşıyorum" ve "Diyabet Dostu Okul" projeleri kapsamında diyabet hastası çocukların bulunduğu 41 okula sensörlü şeker ölçüm cihazı dağıtıldı.

Uşak Valiliğince yürütülen proje kapsamında çocukların şeker ölçümlerinin düzenli olarak yapılması ve ölçüm sırasında acı yaşamamaları için alınan sensörlü şeker ölçüm cihazlarının teslimi için Ertuğrul Gazi İmam Hatip Lisesi'nde program düzenlendi.

Burada konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, diyabetli bireyin bu durumu yaşamı boyunca kontrol altında tutmayı öğrenmesinin gerektiğini söyledi.

Diyabetli çocukların yaşam kalitelerini yükseltmek istediklerini aktaran Kocabıyık, "Şeker ölçümlerini kolaylıkla yapabilmeleri için temel eğitimde öğrenim gören diyabet hastası çocuklarımız için dijital kan şekeri ölçüm cihazları alınmıştır. Bu cihazlar, okullarımıza üçer aylık periyotlarla temin edilecektir. Bu sayede çocuklarımızın takipleri daha düzenli yapılabilecek ve yaşam kaliteleri en üst seviyeye çıkarılacaktır. Bunun yanında, okullarımızda öğrencilerimizin ilaçlarını koyabilecekleri soğutucuların temini ve ara öğün almalarını sağlayacak uygulamalar da hayata geçirilmektedir." dedi.

Kocabıyık, projeye destek veren Uşak Seramik firması Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış'a teşekkür etti.

Konuşmanın ardından Tip 1 Diyabet rahatsızlığı olan öğrencilerin bulunduğu okulların müdürlerine cihazlar teslim edildi.