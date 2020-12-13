Uşak'ta doğal gaz hattında yaşanan arıza giderildi - Son Dakika

Uşak'ta çalışmalar sırasından doğal gaz ana hattında meydana gelen hasarın giderildiği ve kente kademeli olarak doğal gaz verilmeye başlandığı duyuruldu.

Uşak Belediyesi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde çalışmalar sırasında doğal gaz ana boru hattında oluşan hasarın onarım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Açıklamada, "Doğal gaz boru hattında gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasıyla hanelere kademeli olarak doğal gaz verilmeye başlanmıştır. En hızlı şekilde şehrin tamamına doğal gaz dağıtımı sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Uşak Valiliği, sabah saatlerinde doğal gaz ana çelik hattında bir hasar meydana geldiğini, bu nedenle kentin büyük bölümünde doğal gaz kesintisi yaşandığını ve onarım çalışmalarına başlandığını duyurmuştu.