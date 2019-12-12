Uşak'ta durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı: 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak'ta durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı: 3 ölü - Son Dakika

Uşak'ta durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı: 3 ölü

6 saat önce

Uşak'ta durakta minibüs bekleyen yolculara otomobilin çarpması sonucu 3 kişi öldü.

Uşak'ta durakta bekleyen yolculara otomobil çarptı: 3 ölü, System.String[]

Uşak'ta durakta minibüs bekleyen yolculara otomobilin çarpması sonucu 3 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, İ.U.Y. (18) yönetimindeki 59 HD 971 plakalı otomobil, Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü karşısında yol kenarında Kızılcasöğüt beldesine gitmek üzere minibüs bekleyen yolculara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yaklaşık 150 metre ileride durabildi. Kazada, Uşak Belediyesinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Zafer Karakaya (30), Ramazan Tokuş (34) ve Halil Doğan (47) hayatını kaybetti.

Ehliyeti bulunmadığı öğrenilen Uşak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü öğrencisi İ.U.Y'nin yapılan kontrolünde 0,60 promil alkollü olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kazaya karışan araç, yoldan kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından cenazeler Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Bu arada Uşak Vali Yardımcısı Sait Topoğlu ile Belediye Başkanı Mehmet Çakın, bölgeye gelerek kaza hakkında bilgi aldı.

Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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