Uşak\'ta Evler Tahliye Edildi

07.02.2026 15:35
Uşak'ta istinat duvarı çökmesi ve toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi.

Uşak'ta istinat duvarının çökmesi ve toprak kayması nedeniyle 3 ev tahliye edildi.

Kent genelinde etkili olan yağış sonucu Işık Mahallesi İkinci Şafak Sokak'taki istinat duvarı çöktü.

Çöken duvarın üst kısmında bulunan 2 evde yaşayan 4 kişi tahliye edildi.

Hacıkadem Mahallesi'nde de toprak kaymasından etkilenen evde yaşayan 1 kişi tahliye edildi.

Öte yandan Uşak- İzmir kara yolu Yenişehir rampaları mevkisinde dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.

Karayolları ekiplerinin sevk edildiği bölgede bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, yolun temizlenmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA

