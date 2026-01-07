Uşak\'ta Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Uşak'ta güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin "İl Güvenlik, Asayiş ve Koordinasyon Kurulu Toplantısı", Vali Naci Aktaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Uşak Valiliği Toplantı Salonu'nda Vali Naci Aktaş başkanlığında düzenlenen toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kurumlar arası iş birliğiyle yürütülen çalışmalar ele alındı.

Toplantıda il genelinde asayişin korunmasına yönelik mevcut uygulamalar değerlendirilirken, alınması gereken ilave tedbirler ve koordinasyon konuları görüşüldü. Kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapılan toplantıda, huzurlu ve güvenli bir Uşak için çalışmaların aralıksız sürdürüleceği ifade edildi. - UŞAK