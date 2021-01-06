Uşak'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uşak'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

06.01.2021 17:23
Uşak'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Uşak'ta üç farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta üç farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Durak Mahallesi ve İslice Mahallesi'ndeki üç iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen E.T'yi saklandığı evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uşak'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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