Uşak'ta iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Uşak'ta üç farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen şüpheli tutuklandı.
Fevzi Çakmak Mahallesi, Durak Mahallesi ve İslice Mahallesi'ndeki üç iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
Ekipler, hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen E.T'yi saklandığı evde yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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