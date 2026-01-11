Uşak\'ta Kar Yağışı Görsel Şölen Yarattı

Uşak'ın yüksek kesimleri kar yağışıyla beyaza büründü.

Sabah saatlerinden itibaren kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı köyler ve ormanlık alanlar beyaza büründü.

Kar yağışının etkili olduğu köylerde güzel görüntü oluştu.

Köy yollarında ulaşımın aksamaması için Uşak Valiliği İl Özel İdaresi ekiplerince kar küreme çalışması yapıldı.

Banaz ilçesinde de etkili olan kar yağışı nedeniyle evlerin çatıları ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı.

Uşak-Ankara kara yolunun bazı bölümlerinde de etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Karayolları ekiplerince kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı.