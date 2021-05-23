Uşak'ta kumar oynayan 8 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir eve düzenlenen kumar operasyonunda 8 kişiye 23 bin 800 lira ceza uygulandı.
İlçede bir evde kumar oynatıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince adrese operasyon düzenlendi.
Adresteki 8 kişiye kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etmekten 23 bin 800 lira para cezası verildi.
Öte yandan yapılan aramada, 10 gram esrar ile kumar oynamada kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Kaynak: AA
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