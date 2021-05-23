Uşak'ta kumar oynayan 8 kişiye para cezası kesildi - Son Dakika

Öte yandan yapılan aramada, 10 gram esrar ile kumar oynamada kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adresteki 8 kişiye kumar oynamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal etmekten 23 bin 800 lira para cezası verildi.

İlçede bir evde kumar oynatıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince adrese operasyon düzenlendi.

Uşak 'ın Sivaslı ilçesinde bir eve düzenlenen kumar operasyonunda 8 kişiye 23 bin 800 lira ceza uygulandı.

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