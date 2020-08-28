Uşak'ın Sivaslı ilçesinde 20 metre derinliğindeki kurumuş kuyuya düşen oğlak, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Ağaçbeyli köyünde yaşayan Ramazan Ersoy, kendisine ait oğlağın tarladaki 20 metre derinliğinde kurumuş kuyuya düştüğünü görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kuyunun üzerine kurdukları bir mekanizmaya bağlı halatlarla kuyunun içine indi.
Ekipler oğlağı bir çuvalın içine yerleştirerek, mekanizmaya bağlı halatla dışarı çıkardı.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 18:43 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uşak'ta kuyuya düşen oğlak itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika