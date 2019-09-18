Son Dakika Haberleri: Uşak'taki bıçaklı kavga
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Uşak'taki bıçaklı kavga

1 saat önce

Uşak'ta, bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Uşak'taki bıçaklı kavga, System.String[]

Uşak'ta, bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Atapark yakınlarında dört gün önce çıkan bıçaklı kavgada Hasan Özkan'ın (24) ölümüne ilişkin gözaltına alınan E.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheli E.O'nun, mahkemede suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Bu arada gözaltına alındığı sırada E.O'nun üzerinde bulunan bıçağın, inceleme için kriminal laboratuvarına gönderildiği belirtildi.

Hasan Özkan, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 08:18 Kaynak: AA
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