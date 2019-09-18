Uşak'taki bıçaklı kavga

Uşak'ta, bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Atapark yakınlarında dört gün önce çıkan bıçaklı kavgada Hasan Özkan'ın (24) ölümüne ilişkin gözaltına alınan E.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şüpheli E.O'nun, mahkemede suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Bu arada gözaltına alındığı sırada E.O'nun üzerinde bulunan bıçağın, inceleme için kriminal laboratuvarına gönderildiği belirtildi.