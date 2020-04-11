Uşak Üniversitesinde, sağlık çalışanları için maske ve siperlik üretiliyor - Son Dakika

Uşak Üniversitesinde, sağlık çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesine destek sağlamak üzere maske ve siperlik üretildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite bünyesinde 7 bin 500 adet maske ve 300'ün üzerinde yüz koruyucu siperlik üretimi gerçekleştirildi.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Prof. Dr. Savaş, projeye destek sağlayan Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Ruhsar Temir Gökçeli, akademisyen ve personeline teşekkür etti.