Uşak Valiliği'nden Elazığ'a 20 bin battaniye - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uşak Valiliği'nden Elazığ'a 20 bin battaniye - Son Dakika

Uşak Valiliği'nden Elazığ'a 20 bin battaniye

6 saat önce

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye 20 bin battaniye gönderdiklerini söyledi.

Uşak Valiliği'nden Elazığ'a 20 bin battaniye, System.String[]

UŞAK Valisi Funda Kocabıyık, Elazığ'da 6.8 büyüklüğündeki  depremin ardından bölgeye 20 bin battaniye gönderdiklerini söyledi.

Uşak Valiliği koordinesinde, Uşak Belediyesi, Uşak Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve özel kurumların katkılarıyla, Elazığ'da yaşanan şiddetli depremin ardından yardım kampanyası başlatıldı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, bölgeye ilk etapta battaniye yardımında bulunduklarını ifade ederek, "Uşak'ta yaşayan vatandaşlarımızın destekleri ile Elazığ'da yaşanan vatandaşlarımıza elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Şimdi birlik ve beraberlik zamanıdır. Yaralarımızı hızlı bir şekilde sarmamız gerekmektedir. İlk olarak 4 TIR ile 20 bin battaniyeyi deprem bölgemize gönderdik. Bir kez daha Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum" dedi.


Funda Kocabıyık, Elazığ, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:51 Kaynak: DHA
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