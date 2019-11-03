Son Dakika Haberleri: Uşakspor: 0-0
Son Dakika Spor Uşakspor: 0-0

Uşakspor: 0-0

6 saat önce

STAT: Gençlik MerkeziHAKEMLER: Cihan Ataş, Salim Şanlıer, Sefa ÖzcanBİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet- Onur, Yiğitcan, Murat, Kadir Bekmezci, Serdar (Dk.88 İzzet), Cengizhan, Fırat ( Dk.62 Selim), Hebat, Murathan, Kadir TaşoğluUŞAKSPOR: Ersin- Oğuzhan, Özer (Dk.

Uşakspor: 0-0, System.String[]

STAT: Gençlik Merkezi

HAKEMLER: Cihan Ataş, Salim Şanlıer, Sefa Özcan

BİREVİM ELAZIĞSPOR: Ahmet- Onur, Yiğitcan, Murat, Kadir Bekmezci, Serdar (Dk.88 İzzet), Cengizhan, Fırat ( Dk.62 Selim), Hebat, Murathan, Kadir Taşoğlu

UŞAKSPOR: Ersin- Oğuzhan, Özer (Dk. 68 Tuğrul), Kadir Ari, Ömer, Seçkin, Mehmet, Abdullah, Alpay, Berat, Erdi  (Dk.68 Emre)

KIRMIZI KART: Dk.80 Kadir Bekmezci

SARI KARTLAR: Cahit Gürgöze (yönetici), (Elazığspor), Mehmet, Tuğrul (Uşakspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grub'un 11'inci haftasında Birevim Elazığspor, sahasında Uşakspor ile golsüz berabere kaldı.

22'nci dakikada sağ kanattan yapılan ortaya kafayı Fırat vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ersin'de kaldı.

64'üncü dakikada Kadir Taşoğlu'nun ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ersin, kornere çeldi.

77'nci dakikada Seçkin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Alpay kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

88'inci dakikada Mehmet'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ahmet son anda kurtardı.

Karşılaşmada 0-0 berabere tamamlandı.


- Elazığ
Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 02:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı!
Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi! Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı! Yeni Malatyaspor son dakikada galibiyeti kaçırdı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 21:49:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uşakspor: 0-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]