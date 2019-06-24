Son Dakika Haberleri: USHAŞ Genel Müdürü Kılıçkaçaya'dan Vali Canalp'e ziyaret
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USHAŞ Genel Müdürü Kılıçkaçaya'dan Vali Canalp'e ziyaret

52 dakika önce

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.

USHAŞ Genel Müdürü Kılıçkaçaya'dan Vali Canalp'e ziyaret, System.String[]
Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan'ında hazır bulunduğu ziyarette uluslararası sağlık turizmi çalışmaları ve bu alanda yapılabilecek projeler görüşüldü.
Vali Canalp ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Kılıçkaya'yla bir süre sohbet etti.
Edirne'nin Balkanlar'ın merkezi konumunda olduğunu belirten Canalp, yapılan sağlık yatırımları ile kentin sağlık turizmi alanında önemli potansiyele sahip olduğunu ifade etti.
USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya da Edirne'nin de konum itibari ile sağlık turizminden yararlanabilecek potansiyelinin olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 03:39 Kaynak: AA
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