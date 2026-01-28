USİM 10. Yılını Kutladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde tıp eğitimine modern bir soluk getiren İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi (USİM), kuruluşunun 10. yılını bir törenle kutladı. Bilimsel üretim, ekip ruhu ve güçlü bir aidiyet duygusuyla geçen on yılın ardından düzenlenen programda, merkezin dünü, bugünü ve geleceğine dair mesajlar verildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin 50. yılı ile USİM'in 10. yılının kesişmesinin büyük bir tecrübeyi simgelediğini belirtti. Tıp Fakültesi'nin, üniversitenin araştırma üniversitesi olma hedefindeki "taşıyıcı" rolüne dikkat çeken Yılmaz, merkezin fiziksel ve akademik altyapısının sadece Türkiye ölçeğinde değil, uluslararası standartlarda bir kaliteyi temsil ettiğini vurguladı. Araştırma ve yayın faaliyetlerinin yanı sıra eğitimin niteliğinin de hayati önem taşıdığını ifade eden Rektör Yılmaz, USİM'in bu niteliği somutlaştıran en önemli yapılardan biri olduğunu söyleyerek emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Binlerce öğrenciye dokunan büyük bir katkı

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, USİM'in bir vizyon projesi olarak doğduğunu ve bugün milyonluk bir cihaz parkına sahip devasa bir eğitim üssüne dönüştüğünü hatırlattı. Bu büyük yapının sadece kurulmasının yetmediğini, asıl başarının sürdürülebilirlik ve işletme aşamasında yattığını belirten Coşkun, özellikle Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nın özverili çalışmalarına parantez açtı. Yalova Üniversitesi gibi paydaşların ve Çağlar Ailesi gibi bağışçıların merkezin gelişimindeki kritik rollerine değinen Dekan Coşkun, burada her yıl dokunulan binlerce öğrencinin gelecekteki nitelikli sağlık hizmetinin teminatı olduğunu ifade etti.

Heyecan kaybımız yok, hedefimiz günceli yakalamak

USİM'in kurucusu ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Züleyha Alper, merkezin 2008'de atılan temellerinden bugüne uzanan mücadele dolu serüvenini paylaştı. USİM'in kurulduğu dönemde devlet üniversiteleri arasında bir ilk olduğunu ve birçok kuruma danışmanlık verdiğini hatırlatan Alper, personelin insanüstü gayretleriyle bu başarıya ulaşıldığının altını çizdi. Teknolojinin hızla değiştiği bir çağda heyecanlarını hiç kaybetmediklerini belirten Alper, ilk on yılı kişisel özverilerle başarıyla tamamladıklarını, ikinci on yılda ise merkezin gelişimini daha ileriye taşımak için güçlü bir kurumsal destek ve sürdürülebilirlik modeli beklediklerini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.

USİM Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Okan Aydın'ın yaptığı sunum ile devam eden program, teşekkür belgelerinin takdimi ve pasta kesimi ile son buldu. - BURSA