USİM 10. Yılını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

USİM 10. Yılını Kutladı

USİM 10. Yılını Kutladı
28.01.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde USİM, 10 yıllık yolculuğunu kutladı ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde tıp eğitimine modern bir soluk getiren İyi Hekimlik Uygulamaları ve Simülasyon Merkezi (USİM), kuruluşunun 10. yılını bir törenle kutladı. Bilimsel üretim, ekip ruhu ve güçlü bir aidiyet duygusuyla geçen on yılın ardından düzenlenen programda, merkezin dünü, bugünü ve geleceğine dair mesajlar verildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin 50. yılı ile USİM'in 10. yılının kesişmesinin büyük bir tecrübeyi simgelediğini belirtti. Tıp Fakültesi'nin, üniversitenin araştırma üniversitesi olma hedefindeki "taşıyıcı" rolüne dikkat çeken Yılmaz, merkezin fiziksel ve akademik altyapısının sadece Türkiye ölçeğinde değil, uluslararası standartlarda bir kaliteyi temsil ettiğini vurguladı. Araştırma ve yayın faaliyetlerinin yanı sıra eğitimin niteliğinin de hayati önem taşıdığını ifade eden Rektör Yılmaz, USİM'in bu niteliği somutlaştıran en önemli yapılardan biri olduğunu söyleyerek emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Binlerce öğrenciye dokunan büyük bir katkı

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, USİM'in bir vizyon projesi olarak doğduğunu ve bugün milyonluk bir cihaz parkına sahip devasa bir eğitim üssüne dönüştüğünü hatırlattı. Bu büyük yapının sadece kurulmasının yetmediğini, asıl başarının sürdürülebilirlik ve işletme aşamasında yattığını belirten Coşkun, özellikle Tıp Eğitimi Anabilim Dalı'nın özverili çalışmalarına parantez açtı. Yalova Üniversitesi gibi paydaşların ve Çağlar Ailesi gibi bağışçıların merkezin gelişimindeki kritik rollerine değinen Dekan Coşkun, burada her yıl dokunulan binlerce öğrencinin gelecekteki nitelikli sağlık hizmetinin teminatı olduğunu ifade etti.

Heyecan kaybımız yok, hedefimiz günceli yakalamak

USİM'in kurucusu ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Züleyha Alper, merkezin 2008'de atılan temellerinden bugüne uzanan mücadele dolu serüvenini paylaştı. USİM'in kurulduğu dönemde devlet üniversiteleri arasında bir ilk olduğunu ve birçok kuruma danışmanlık verdiğini hatırlatan Alper, personelin insanüstü gayretleriyle bu başarıya ulaşıldığının altını çizdi. Teknolojinin hızla değiştiği bir çağda heyecanlarını hiç kaybetmediklerini belirten Alper, ilk on yılı kişisel özverilerle başarıyla tamamladıklarını, ikinci on yılda ise merkezin gelişimini daha ileriye taşımak için güçlü bir kurumsal destek ve sürdürülebilirlik modeli beklediklerini vurgulayarak katılımcılara teşekkür etti.

USİM Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Okan Aydın'ın yaptığı sunum ile devam eden program, teşekkür belgelerinin takdimi ve pasta kesimi ile son buldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel USİM 10. Yılını Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

14:13
Yılmaz Güney’e “Terörist“ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:58
Bütün dünya onu konuşuyor Farioli Porto’da harikalar yaratıyor
Bütün dünya onu konuşuyor! Farioli Porto'da harikalar yaratıyor
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:16:34. #7.11#
SON DAKİKA: USİM 10. Yılını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.