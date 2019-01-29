Üsküdar'da Ambulansla Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
44 dakika önce
Üsküdar'da ambulans ile otomobil çarpıştı.
Üsküdar
'da ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Kaza saat 15.00 sıralarında Fahri Atabey
Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 VS 5500 plakalı otomobil ile bir ambulans çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İsmi öğrenilemeyen sürücü başka bir ambulansla tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan sürücünün kızı, babasının durumunun iyi olduğunu, ambulansın yanan kırmızı ışığı fark etmediği için kazanın meydana geldiğini iddia etti.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Kazaya karışan araçlar
-Ambulans personelinin görüntüsü
-Yaralının kızı ile röp
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:24 Kaynak: DHA
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