Üsküdar'da internetten kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi yakalandı

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynatılan 19 dizüstü bilgisayara el konuldu.

Soruşturma kapsamında, mekana müşteri gibi giden ekipler, internet üzerinden tombala oynatıldığını belirledi.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kısıklı Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Üsküdar 'da internet üzerinden kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

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