Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da internetten kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Üsküdar'da internetten kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi yakalandı - Son Dakika

Üsküdar'da internetten kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi yakalandı

6 saat önce

Üsküdar'da internet üzerinden kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

Üsküdar'da internetten kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi yakalandı, System.String[]

Üsküdar'da internet üzerinden kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.

Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kısıklı Mahallesi'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, mekana müşteri gibi giden ekipler, internet üzerinden tombala oynatıldığını belirledi.

İş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 8 kişiyi gözaltına aldı. Kumar oynatılan 19 dizüstü bilgisayara el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kısıklı, Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 05:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Muharrem İnce "Kılıçdaroğlu ile kameraların karşısına geçip kumpası beraber bozalım" sözünü geri çekti
Önder Aksakal'dan "Beştepe'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP içerisinde bu tip entrikalar hep olmuştur Osmaniye'de yolcu otobüsü şarampole devrildi: 25 yaralı Rabia Naz soruşturmasında DNA sonucu açıklandı! Sol tırnağındaki erkek DNA'sı, baba ve oğul ile uyumlu çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 00:11:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üsküdar'da internetten kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]