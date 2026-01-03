Üsküdar'da Silahlı Saldırı: 3 Tutuklama

Üsküdar'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğer zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, 30 Aralık 2025'te Üsküdar'da uzun namlulu tüfekle gerçekleştirilen silahla yaralama olayıyla ilgili çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, zanlıların olay yerine araçla gelerek İbrahim Gümüştekin'e silahla ateş ettikleri ve başka araçtaki şüphelilerin eylemi gerçekleştirenlerle birlikte hareket ettiği belirlendi.

Esenyurt'ta 2 farklı adrese düzenlenen operasyonda, eylemde kullanılan aracın sürücüsü, uzaktan gözlemleyen ve eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen zanlıların da aralarında bulunduğu 10 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 2 uzun namlulu AK-47 tüfek, 7 şarjör, ?4 ruhsatsız tabanca, el bombası, farklı ebat ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.