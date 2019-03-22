Üst Kuşağa Terfi Eden Sporcular Diplomalarını Aldı

Hendek Belediyesi Karate Kulübü kuşak terfi sınavında bir üst kuşağa terfi eden sporcular için diploma töreni düzenledi.

Hendek Belediyesi Karate Kulübü kuşak terfi sınavında bir üst kuşağa terfi eden sporcular için diploma töreni düzenledi.Hendek Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Törende 25. Dönem Sakarya Milletvekili Ali İnci ve Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Meydan Kobaş, birer selamlama konuşması yaptı.





Konuşmaların ardından sporculara, protokol üyeleri tarafından diplomaları takdim edildi.



Kuşak terfi sınavında, 33 sporcu sarı, 40 sporcu turuncu, 37 sporcu mavi, 85 sporcu da kahverengi ve 55 sporcu da siyah kuşağa terfi etmişti.



Törene, 25. Dönem Sakarya Milletvekili Ali İnci ve Türkiye Karate Federasyonu Başkan Vekili Meydan Kobaş'ın yanı sıra Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Baylan, AK Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal, Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Yaşar Zımba, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Yılkın, Dünya ve Avrupa Şampiyonu Haldun Alagaş, siyasi parti ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

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