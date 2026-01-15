Usta, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında Oy Verdi - Son Dakika
Usta, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında Oy Verdi

15.01.2026 10:20
Leyla Şahin Usta, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı, seçimini yaptı ve fotoğrafları değerlendirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Usta, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını seçen Usta, "Portre" kategorisinde oyunu Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafından yana kullandı.

Usta, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve Bombalar", "Spor" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Sıralama" fotoğrafını tercih etti.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Dolunaya İnat" fotoğrafını oylayan Usta, "Günlük Hayat" kategorisinde ise seçimini Sidar Can Eren'in "Süt Kuzusu" fotoğrafından yana yaptı.

Usta, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, fotoğrafların çekilmesinde emeği olan AA muhabir ve foto muhabirlerini tebrik etti.

Fotoğraflar için teknik olarak özenle çalışıldığını söyleyen Usta, "Hayata dair, insana dair, çevreye dair, doğaya dair her şey özenle seçilmiş açıkçası. Birbiri içinden seçmek bile çok zor açıkçası. Her şeyin duygusuna, düşüncesine göre farklı. Seçtik fotoğraflarımızı. Anadolu Ajansı en köklü ajanslarımızdan birisi, dünyanın her tarafında emek vererek çalışıyor. Bizim önümüze bu kareleri getiren, bu emeği gösteren, çabalayan tüm çalışanlarını, Başkanını da tebrik ederim." dedi.

"Gazze: Açlık" kategorisindeki fotoğraflara dikkati çeken Usta, şunları kaydetti:

"Gazze, 2025'in dünyasında kimsenin aklına getiremeyeceği derecede acı bir soykırımdan geçti. Maalesef dünya izledi. Soykırımdaki en önemli tehditlerden biri de sadece silah değil, savaş değil, açlıkla insanları imtihan ettiler, öldürdüler. Bu kategori çok önemli ve anlamlı. Tanıklık etmesi açısından, tarihe not düşülmesi açısından inanılmaz kıymetli fotoğraflar. Gönül isterdi ki bu fotoğrafları hiç görmeseydik, çekilmeseydi, yaşanmasaydı. Bunun için çabalıyoruz, bu fotoğraflar tekrar etmesin. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir insan böyle bir soykırımla mücadele etmek zorunda kalmasın temennisindeyim."

Oylama 15 Şubat saat 17.00'ye kadar sürecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

