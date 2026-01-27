Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi

Usta oyuncu Ali Tutal\'dan kötü haber! Entübe edildi
27.01.2026 07:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Usta oyuncu Ali Tutal, evinde geçirdiği beyin kanaması sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Entübe edilen sanatçının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Geçtiğimiz yıl kalp krizi geçirerek sevenlerini endişelendiren usta oyuncu Ali Tutal'dan bir kötü haber daha geldi.

EVİNDE BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Ünlü sanatçının evinde beyin kanaması geçirdiği ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

HAYATİ RİSKİ VAR

Ali Tutal, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Entübe edilen usta sanatçının tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü ve hayati riskinin devam ettiği bildirildi.

Film-San Vakfı, geçmiş olsun mesajı yayımladı. Vakıf, paylaşımında; "Sanatçı dostumuz Ali Tutal'a acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kültür Sanat, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • gezginler gezginler:
    Allah şifa versin inşallah 5 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de bazı NBA maçlarına “kar fırtınası“ ertelemesi ABD'de bazı NBA maçlarına "kar fırtınası" ertelemesi
İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi İsveçli bakan da saç örme akımına destek verdi
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi
Tepkilere dayanamadı Yıldız futbolcunun eşinden Fenerbahçe taraftarlarına yanıt Tepkilere dayanamadı! Yıldız futbolcunun eşinden Fenerbahçe taraftarlarına yanıt
Khokimova’nın cesedinin balkondan bavulla çıkarıldığı anlar ortaya çıktı Khokimova'nın cesedinin balkondan bavulla çıkarıldığı anlar ortaya çıktı
Transferde Ozan Kabak bombası Süper Lig’e dönüyor ama Galatasaray’a değil Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil

08:12
Resmi açıklamanın eli kulağında Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye yılın transfer çalımı
Resmi açıklamanın eli kulağında! Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
08:02
ABD’deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor
07:56
Galatasaray’ın yeni transferinin hayatını değiştiren kurşun
Galatasaray'ın yeni transferinin hayatını değiştiren kurşun
07:25
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak
Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
05:16
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino’nun görevine son verildi
ABD medyası: CBP Komutanı Gregory Bovino'nun görevine son verildi
02:16
Anlaşmaya yanaşmadılar, bedeli ağır oldu Trump o ülkeye cezayı kesti
Anlaşmaya yanaşmadılar, bedeli ağır oldu! Trump o ülkeye cezayı kesti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 08:31:57. #7.11#
SON DAKİKA: Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.