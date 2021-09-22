UTV ile uçuruma yuvarlanan 2 kişi kurtarıldı - Son Dakika

UTV ile uçuruma yuvarlanan 2 kişi kurtarıldı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, UTV ile gezintiye çıkan 2 kişi, yoğun sis nedeniyle 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, UTV ile gezintiye çıkan 2 kişi, yoğun sis nedeniyle 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması ile çıkarılan yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 20.30 sıralarında Kartepe Maşukiye Mahallesi Otel Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 BKU 619 plakalı UTV ile gezintiye çıkan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, yoğun sis nedeniyle yaklaşık 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Yaralanan 2 kişinin 112 Acil'i arayarak haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Uçurumdan inen itfaiye ekipleri, ipe bağladıkları sedye ile yaralıları yukarı taşıdı. 1,5 saat süren çalışma sonrasında, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



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